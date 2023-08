Camurri, dottore da mezzo secolo "La sanità riparta dagli investimenti"

di Gabriele Gallo

Dottor Camurri, cosa la spinge, a 76 anni, ad andare in ambulatorio?

"Mi sento gratificato nel rivedere vecchi pazienti o amici loro che vengono da me su loro indicazione; essere a contatto tutti i giorni con le persone, curarle e poi leggere, studiare, approfondire, partecipare ai congressi tiene attiva e sveglia la mente".

Ha idea di quante persone ha visitato nella sua carriera?

"Meglio che non ci pensi, se no mi sento ancor più vecchio. Direi centinaia di migliaia. Lavoro da mezzo secolo".

Ortopedico per vocazione?

"Abbastanza. Esplorando, durante gli studi, tutte le branche e essendo uno sportivo per natura mi sono appassionato alla traumatologia sportiva e al lavoro sugli infortuni. Il resto è venuto naturale".

Nel 1983 inizia il rapporto con la Pallacanestro Reggiana. Un rapporto che continua tuttora…

"Figlio anche delle intuizioni di Umberto Guiducci, pioniere della medicina dello sport in Italia. Quando aprì il primo centro a Reggio chiedendo l’aiuto, all’epoca volontario, di professionisti di vari ambiti, chiamò anche me. Da qui l’invito delle allora Cantine Riunite che, arrivate in A2, volevano uno staff medico più strutturato, con un ortopedico. A quel tempo contava tantissimo l’esperienza il toccare, letteralmente con mano, ossa e muscoli. Non esistevano gli odierni esami strumentali".

Il rapporto coi cestisti?

"Di grande fiducia reciproca. Poi, con alcuni, è nata anche l’amicizia personale. Piero Montecchi, quando ho iniziato con la società biancorossa, era poco più di un bambino. Oggi mi chiama ancora se ha un dubbio sul suo fisico. Ricordo poi Pino Brumatti, generosissimo, Gianluca Basile che a Reggio è arrivato a 15 anni e l’ho visto diventare uomo, Bob Morse, piuttosto schivo, ma quando si apriva si facevano chiacchierate lunghissime. Specie durante le trasferte in pullman. Erano spazi di dialogo importanti che oggi, coi social e i cellulari, sono preclusi".

In tempi più recenti?

"Kaukenas, che univa professionalità e simpatia. Una sera, durante una partita, gli ruppero il labbro. Gli proposi di farsi dare un paio di punti in ospedale. Lui mi disse: in ospedale non ci vado, perdo troppo tempo, me li dai tu dottore. E così feci".

C’è stato uno sportivo con problemi difficili da gestire?

"Sempre nel basket. Mike Mitchell dopo quasi ogni partita mi diceva: non sto in piedi, le ginocchia mi fanno malissimo. Al che gli chiedevo se volesse fare delle radiografie. Lui mi rispondeva sempre di no. Non voleva che l’allenatore o i compagni sapessero dei suoi problemi, che lo staff tecnico avesse paura di farlo giocare. Mi diceva: dammi solo qualche giorno di riposo poi domenica gioco e faccio venti punti. E di solito era quello che succedeva. Credo che nessuno abbia mai visto una lastra delle ginocchia di Mitchell. Oggi non sarebbe possibile, in quella situazione un giocatore farebbe terapie quotidiane e prenderebbe parecchi farmaci. Poi c’era Joe Bryant, preoccupato perché suo figlio sembrava crescere troppo gracilino. Io lo tranquillizzavo sempre dicendogli che il piccolo Kobe sarebbe diventato un grande atleta…".

Oltre agli sportivi ha curato altri personaggi noti reggiani?

"Per la privacy non posso fare nomi, ma diversi cantanti e politici, tutti ben conosciuti a Reggio, hanno avuto fiducia in me e nei miei collaboratori".

È vero che ha salvato la vita a un passeggero su un aereo?

"Successe al ritorno da una trasferta in Turchia con la pallavolo femminile. Un uomo si sentì male, chiesero se a bordo c’era un dottore. Mi precipitai io col massaggiatore della squadra. Era un evento acuto dunque l’aereo effettuò un atterraggio di emergenza a Trieste. Il pilota ci offrì due bicchieri di champagne per la collaborazione data".

Ha lavorato anche in Ferrari…

"Una collaborazione interessante e formativa, durata anni. L’incarico prevedeva che andassi a Maranello un giorno al mese per visitare tutti coloro che avessero problematiche ortopediche legate al lavoro: operai, ma anche meccanici, ingegneri, i piloti dell’academy. Ho lavorato anche con l’allora team principal Arrivabene. Mi invitarono ad assistere ai gran premi di Montecarlo e Monza".

Lei è un protagonista pluridecennale della sanità reggiana. Come è cambiata in 50 anni? "C’è stata una fase meravigliosa, con grossi investimenti sulle professionalità, che ha portato qui medici eccellentissimi che hanno fatto storia, ma soprattutto scuola. Penso, e sicuramente data l’età dimenticherò qualcuno, Fontanesi in ortopedia, Prati in chirurgia, Guiducci in cardiologia, Portioli in medicina generale, e tanti altri. I problemi sono arrivati dopo".

Le ragioni?

"È venuto a mancare l’impulso all’investimento professionale generale. Reggio è cresciuta tantissimo nella ricerca e nell’oncologia: l’esempio del Core è encomiabile. Ma si è perso il contatto con le problematiche sanitarie quotidiane delle persone. Per tacere della mancanza di personale nei settori chiave".

Come si è arrivati a questo punto?

"Per formare un medico specialista ci vogliono almeno dieci anni, non lo si inventa in un giorno. Finita l’era del baby-boom, col progressivo calo delle nascite, era facile prevedere che ci sarebbero stati anche molti meno dottori. Ma nessuno, quando era il momento, ha programmato il futuro. E oggi ne paghiamo le conseguenze".

C’è una soluzione?

"Qualcosa si può fare facilmente. Negli ultimi due anni di specializzazione gli universitari dovrebbero essere mandati a lavorare negli ospedali della provincia. Un battesimo di fuoco ma anche una esperienza importante e un indubbio aiuto alle strutture. L’altra idea è più complessa ma, a mio parere, indispensabile: ragionare sulla differenziazione degli stipendi delle varie specialità. Dando di più a chi rischia di più ed è maggiormente impegnato dentro i reparti ospedalieri e non può fare attività da libero professionista".