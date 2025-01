Canali, petizioni depositate per la sicurezza

Depositate le firme per le due proposte per la frazione di Canali, per la sicurezza di via Ruggero da Vezzano e l’antenna di Via Ravà. Barbara Baldi e Paolo Iori, rappresentanti dei cittadini, hanno depositato in Comune due documenti civici, con il supporto del consigliere comunale Dario De Lucia di Coalizione Civica, che ha vidimato le firme raccolte. "Questi documenti rappresentano un forte segnale della volontà della comunità di farsi ascoltare e intervenire su temi di interesse collettivo – spiega Coalizione civica –. Grazie all’impegno dei residenti, sono state raccolte 387 firme per la mozione popolare contro l’installazione di un’antenna in via Ravà, nella frazione di Canali; 172 firme per l’interpellanza civica che chiede interventi urgenti per la sicurezza stradale in via Ruggero da Vezzano".

Le firme raccolte testimoniano, per il gruppo civico, "la forza della partecipazione civica e l’attenzione dei cittadini verso la qualità della vita nei propri quartieri". La mozione relativa all’antenna di via Ravà ha acceso il dibattito tra i residenti della frazione di Canali, preoccupati per le possibili conseguenze dell’installazione. "Questo risultato è la dimostrazione di quanto sia importante l’unione dei cittadini per portare avanti istanze condivise. Siamo fiduciosi che il Consiglio Comunale prenderà in considerazione le nostre richieste". Una volta avuto l’okay del segretario comunale, il Consiglio comunale avrà 30 giorni per mettere all’ordine del giorno e poi discutere i due documenti civici. "La mobilitazione dei cittadini di Reggio Emilia continua a essere un esempio concreto di partecipazione attiva e dialogo con le istituzioni"