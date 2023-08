Cancellata tra polemiche, ora torna la sagra di Pieve

Torna la sagra a Pieve di Guastalla, cancellata da alcuni anni dopo alcune polemiche e contestazioni partite in particolare dalla locale parrocchia, con questioni che non sembrano ancora risolte, ma che di fatto hanno eliminato un evento che era diventato un punto di riferimento per tante persone, oltre al ridimensionamento delle attività dell’oratorio, con la chiusura dell’attività del circolo Anspi.

Nel primo fine settimana di settembre – da venerdì 1 a domenica 3 – si svolge "Pieve in Sagra", organizzata da alcuni cittadini, tra i quali ex promotori e volontari impegnati nell’evento in passato ospitato negli spazi parrocchiali. Vuole essere un’occasione di festa, di ritrovo, di amicizia, con gli stand allestiti nella zona adiacente piazza Soragna, a Pieve, tra dj set, musica dal vivo e stand gastronomici. E non mancherà l’aspetto benefico, con l’inaugurazione di due ambulanze della Croce rossa locale, che vengono intitolate a Gianmarco Bertazzoni (detto Bagio), e ad Andrea Banchi, vittima di un incidente stradale nel 2010, a soli diciotto anni di età.

Prevista anche l’inaugurazione di altri due veicoli di trasporto della Croce rossa guastallese. La chiusura della sagra parrocchiale a Pieve aveva provocato parecchi malumori, soprattutto per le "accuse" che erano state rivolte ad alcuni organizzatori in merito al tipo di gestione (anche economica) della festa. I volontari direttamente interessati avevano chiesto la possibilità di chiarire ogni possibile dubbio. Il tempo è passato, ma un incontro risolutivo non sembra mai esserci stato.

Antonio Lecci