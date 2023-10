Cancellati i benefit contrattuali ai vigili del fuoco della montagna: "Scatta lo stato di agitazione"

In stato di agitazione i Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna nel cui territorio sono presenti alcune sedi disagiate: Bobbio (Piacenza), Castelnovo Monti e Vergato (Bologna), questo a causa di alcune caratteristiche legate alla tipologia di territorio, alla distanza dal capoluogo di provincia e alle difficoltà di collegamento con le città vicine. In virtù di questo status, in questi distaccamenti il personale effettua un orario di lavoro di 24 ore di servizio seguite da 72 di riposo. L’ultimo contratto di categoria prevede la revisione dei parametri e porterebbe all’equiparazione dell’orario di lavoro con il resto dei colleghi con conseguenti gravi disagi sia per il personale in servizio presso queste sedi che per l’amministrazione "in quanto – fa notare la Fp Cgil – cambiando orario, si corre il rischio di perdere parte del personale esperto dei territori di competenza, delle zone montane in cui si effettuano spesso interventi di soccorso in ambiente impervio, in particolare durante la stagione invernale".

I comandi provinciali da cui dipendono le sedi interessate "vedrebbero raddoppiare il numero di spostamenti per raggiungere i distaccamenti da parte del personale con incremento di spese di carburante, usura dei veicoli, aumento di rischio di infortuni legati alla circolazione". Nel corso degli ultimi anni la Fp Cgil dell’Emilia - Romagna ha prodotto numerose note ai comandi provinciali interessati, alla direzione regionale, interrogazioni in assemblea legislativa regionale e al parlamento, "a volte senza neanche ottenere una risposta". Per questi motivi la Fp Cgil, per voce del leader regionale Alessandro Monari, è arrivata alla decisione di proclamare lo stato di agitazione e di preannunciare lo sciopero regionale della categoria".

s.b.