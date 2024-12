Cancellazione del progetto stadio di atletica: ambientalisti esultano per il risparmio di suolo

Oltre a polemiche e malumori interni al Comune, c’è anche chi esulta in merito alla possibile eventuale cancellazione del progetto dello stadio di atletica. Tra questi anche gli ambientalisti e Coalizione Civica.

"Finalmente per l’ambiente una buona notizia – chiosa il professor Ugo Pellini, botanico ed ex membro della Consulta Verde del Comune – Anche se la motivazione principale è il costo esoso, per noi la cosa essenziale è che non ci sarà un ulteriore e drastico consumo di suolo dopo quello del Bosco Ospizio".

E questo infatti è un altro tema al centro delle riflessioni del sindaco Marco Massari che viene da settimane di fuoco dopo la sigla della convenzione con Conad per il piano di insediamento urbanistico a Ospizio e vorrebbe evitare di trovarsi ancora sotto attacco degli ambientalisti.

"Il “contorno” della pista prevede una mega struttura con tante costruzioni di cemento – continua Pellini – L’area verde interessata che sarebbe stata cancellata, di proprietà di privati e ora in parte coltivata, è quella compresa tra i due boschi urbani: quello verso Villa Curta, dedicato a Paride Allegri e quello limitrofo alla pista Cimurri, dedicato ad Enrico Berlinguer.

In passato fu stata prospettato il ricongiungimento dei due boschi per arrivare a costituirne uno unico con 100mila alberi: un salutare polmone verde di cui la città ha un enorme bisogno".

Intanto oggi alle 15 è previsto un sit-in di protesta pro bosco urbano da parte degli ambientalisti di fronte al Conad ’Le Colline’ di via Luxemburg.