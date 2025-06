"Cancellazione del Secchi, siamo tutti sconfitti"

Col senno di poi, e maggiore lungimiranza, i Consigli d’Istituto delle scuole ’Zanelli’ e ’Secchi’, probabilmente tornerebbero a discutere, e con ulteriori riflessioni, sul tema del nome da dare all’Istituto che nascerà dal loro accorpamento. Perché le polemiche seguite alla decisione, presa di strettissima misura, di eliminare dalla denominazione quello del notissimo astronomo, continua a suscitare polemiche. A metterci una pezza prova il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, il cui ente ha competenza sulle scuole superiori.

"È evidente – afferma – la necessità di tenere insieme entrambi gli elementi: da un lato la tradizione, la memoria e il patrimonio formativo del Secchi, dall’altro la crescita presente e futura dello Zanelli". In quest’ottica Zanni rende noto di avere incontrato la dirigente scolastica dello ’Zanelli’, Maria Sala, alla quale "ho espresso la disponibilità ad aprire formalmente un percorso istituzionale di confronto e accompagnamento, che possa offrire uno spazio di dialogo a tutte le componenti e le sensibilità della comunità scolastica coinvolta in questa discussione. L’auspicio è che questa proposta venga accolta".

Invitano al buon senso, in una lettera, 12 docenti del Secchi, pur chiedendosi il perché "in consiglio di Istituto dieci persone hanno votato per mantenere il solo nome di Zanelli, nonostante quasi l’80% del Collegio docente avesse votato per il doppio nome".

Una decisione di difficile comprensione le cui motivazioni "non reggono né in termini tecnici né di comunicazione. Ciò che abbiamo capito – proseguono i prof del ’Secchi’ – è che è venuto a mancare il buon senso e la consapevolezza della situazione. Il rischio (o la certezza?) è di trovarsi con gruppi di docenti contrapposti. E questo nonostante scienziati di fama internazionale si siano mobilitati di fronte a tale decisione surreale. Da cui e usciamo tutti sconfitti".

Critica anche la presidente provinciale di Italia Viva, Maura Manghi: "Perché sentire la necessità di cancellare la memoria di Angelo Secchi? Non riusciamo proprio a capire tale decisione" anche perché in città "non mancano certo gli esempi diversi in merito, come il liceo Ariosto/Spallanzani. La decisione del consiglio di istituto ci pare inoltre ancora più incomprensibile in quanto assunta nonostante il parere diverso espresso dal Collegio Docenti, da tutto il mondo storico, scientifico e culturale della città, dal Comune e dalla Provincia e dall’Ufficio scolastico territoriale, speriamo in un ripensamento".

g. g.