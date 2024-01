"Cancelliamo temporaneamente le corse"

Gli autisti non ci sono, quindi l’Agenzia per la mobilità ha deciso di ridurre le corse degli autobus nel bacino reggiano, dalle 15 in poi (salvaguardando quindi quelle che garantiscono il trasporto scolastico). Nelle scorse settimane spesso si sono verificate una quarantina di soppressioni di corse a causa dell’endemica carenza di personale, in questo momento falcidiato anche dall’influenza stagionale. In una lunghissima nota, Agenzia della mobilità spiega che "il proprio ruolo è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva, coniugando le strategie di mobilità programmate dagli Enti Locali con le esigenze dei cittadini/viaggiatori e dei gestori". L’Agenzia parla poi dei problemi sottolineati spesso dai sindacati in questi mesi: "È un settore che vive costantemente, a livello nazionale, in uno stato di precarietà di risorse e che recentemente è stato particolarmente colpito prima dal Covid e dalla iperinflazione di energia e materie prime, a cui nello scorso anno si è aggiunta, soprattutto al Nord Italia ma non solo, una difficoltà estrema in tema di mercato del lavoro (autisti), con particolare riferimento all’attrattività che le condizioni medie del settore possono oggi offrire. Questo ha generato nel 2023, in tante province, tagli dei servizi erogati, talvolta anche consistenti e gravi situazioni di disagio". Una lunga premessa per avallare la richiesta fatta dalla stessa azienda Seta di diminuire le corse sul territorio, non essendo più in grado di sostenerne il carico. "Alla luce delle forti criticità manifestate da Seta – spiega – Agenzia ha provveduto, sin dall’inizio del calendario scolastico, a chiedere chiarimenti all’azienda. Constatando oggi la perdurante incertezza e gravità generale nella disponibilità di autisti, Agenzia ha deciso di attuare, a decorrere da lunedì 22 gennaio, una rimodulazione temporanea degli orari di una minima parte del servizio urbano; in particolare saranno soppresse alcune corse delle 1363 svolte quotidianamente in città, dalle ore 15, solo su talune linee urbane, per ridurre i possibili disagi all’utenza derivanti dalla situazione creatasi". La nota però si guarda bene dal precisare quale siano e soprattutto quante siano le corse che verranno soppresse. "Tale piano di riduzione temporanea è stato oggetto di condivisione con gli enti locali, nell’assemblea dei soci di Agenzia, tenutasi il 22 dicembre, nella quale è stata concordata la sua attivazione solo in caso di estrema difficoltà del gestore ad effettuare il servizio programmato. Questo anche alla luce di analoghe soluzioni attivate in altri bacini del territorio regionale e nazionale".