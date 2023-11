Candidati Pd, Mahmoud si sfila: "Sindaca? Ora non sarei pronta. Io in lizza segno di rivoluzione"

Marwa Mahmoud, c’è pure lei nella rosa dei dieci candidati sindaci Pd rimasti in lizza sui 14 usciti dalle consultazioni.

"Non più. Potete depennare il mio nome... (ride, ndr)".

Si sfila quindi?

"Ho già detto che per candidarmi a sindaca non sono disponibile. Sono tifosa della gradualità. Non credo sia il momento. Ma vorrei evidenziare un aspetto: già leggere il mio nome nella lista è motivo di soddisfazione e di conquista. È una traccia storica positiva di cambiamento. Dieci-quindici anni fa, un nome col mio background migratorio (nata in Egitto, cresciuta a Reggio e cittadina italiana, islamica e prima consigliera comunale col velo, ndr) non sarebbe mai stato preso in considerazione. Anche per questo ho dato comunque la mia disponibilità a proseguire un percorso rispetto alla città".

Quindi da ‘schleiniana’ appoggerà Lanfranco de Franco e punterà a un bis in consiglio se non ad un posto in giunta...?

"Lanfranco è la persona che ha avuto più preferenze nelle consultazioni. È un profilo competente e credibile come lo sono gli altri. Ma non mi sbilancio, vorrei preservare la mia dimensione di membro della segreteria nazionale. Tifo per l’esercizio di democrazia, ma in assemblea avevo espresso il mio parere: Gianluca Cantergiani, nonostante non abbia dato la disponibilità, lo ritengo estremamente capace e lo ha dimostrato nel tenere assieme un gruppo consiliare con tante anime. Così come il segretario Massimo Gazza può essere un punto di caduta".

Quindi sarebbe per evitare le primarie?

"Non per forza. Se non si trova una sintesi, le primarie sono uno strumento che fa parte del nostro statuto di cui non dobbiamo vergognarci e che non è da escludere in un campo largo".

Ma dieci che vogliono fare il sindaco, anzi nove togliendo lei, non sono troppi? Sembra un po’ che regni il caos...

"Ma no. Io la guardo da un’altra prospettiva: oltre il 50% si è detto disponibile a mettersi nelle mani della segreteria, confidando nella capacità di sintesi. Sta a tutto il Pd essere all’altezza della fiducia riposta in noi nel percorso delle consultazioni che è un unicum e non è stato un mero esercizio di democrazia. Abbiamo carpito molti aspetti utili, soprattutto sui temi: da quelli positivi come intercultura e ambiente fino alle criticità che non vanno sottovalute come la viabilità, la sicurezza che impatta meno reale di quanto siano i dati oggettivi e ne va migliorata la percezione. Perciò penso che io possa e debba dare ancora tanto alla mia città".

Quindi nessun salto alle Europee, dove in tanti vorrebbero proiettarla?

"Sento diversi ragionamenti sulla mia testa, ma preferisco andare step by step. Sono cresciuta ‘categorizzata’ dagli altri. Vorrei essere io a decidere, nel caso, quando è il momento. Sono entrata in politica cinque anni fa. Non ci si improvvisa a fare il sindaco, si è esposti h24, è una scelta di vita. Insomma non mi sentirei pronta. Non ora".

E lei lavora proprio per ‘cucire’ il vestito addosso agli amministratori in segreteria nazionale dove l’ha tanto voluta la sua amica Elly Schlein.

"Sì, nel mio dipartimento ci occupiamo di partecipazione e formazione politica. Una delega che abbiamo chiesto alle segreterie regionali di assegnare e declinare a livello locale".

Insomma, volete ricreare la vecchia scuola di partito e rifondare la classe dirigente visto che poche persone sono pronte ad amministrare.

"Esatto. Ma vogliamo dare un servizio pubblico a tutti, anche ai non iscritti al Pd e riavvicinare i giovani, specie quelli disillusi, alla politica. Stiamo organizzando momenti formativi a cadenza costante nonché webinar che stanno avendo grande successo, rivolti agli amministratori ai quali spieghiamo come si legge un bilancio e altri atti complessi. Ma soprattutto come gestire la comunicazione e i social che oggi è fondamentale".