Candidato Rebus a Reggio Emilia: Ma fioccano i no

Se di primarie per ora non si parla (non ad alta voce), il Pd reggiano non si è potuto sottrarre a un giro di consultazioni allargato per sciogliere il nodo della candidatura a sindaco per il 2024. Un nodo ingarbugliatissimo, che soltanto uno avrebbe potuto disfare: l’attuale assessore alle Politiche agricole della Regione, l’ex sindaco di Scandiano Alessio Mammi. Ma mesi di corteggiamento a tutti i livelli non sono bastati per convincerlo a rinunciare al suo posto al sole in Regione, dove si distingue per il buon lavoro e il futuro assicurato. E allora che fare? Via alle consultazioni di mille ’notabili’ del mondo di centrosinistra: associazioni, iscritti, volontari, portatori d’interesse... Le domande sono tante, ma poi alla fine ciò che interessano sono i nomi. E in campo per ora ne sono rimasti tre: l’ex giornalista di Telereggio Stefania Bondavalli, iper-presente sui social, l’enfant-prodige della sinistra schleiniana e assessore in Comune Lanfranco De Franco e, infine, lo stesso segretario del Pd Massimo Gazza, che però di voglia di correre da primo cittadino ha già detto di non averne affatto, preso com’è dalla gestione del partito. Il sindaco Luca Vecchi avrebbe voluto schierare due nomi della propria giunta, ma il primo (il vicesindaco Pratissoli) preferirebbe piuttosto tornare a lavorare nel mondo privato, e la seconda (l’assessora alla scuola Raffaella Curioni) non ha sfondato nei cuori della base democratica e dei suoi dirigenti, nonostante i tanti impegni e responsabilità. Il rebus è aperto e l’ultima chance potrebbe arrivare da un mondo che a Reggio conta tanto: la sanità. Un medico, di quelli noti, civico ma dem, sarebbe la carta ancora coperta.