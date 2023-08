"Candidiamo La Festa a livello nazionale"

"Come sta andando La Festa? Bagnata!" Dopo una battuta Massimo Gazza, segretario provinciale del Partito Democratico, traccia un bilancio della festa dell’Unità a tre giorni dalla sua conclusione: "Abbiamo avuto un ottimo riscontro nei primi giorni di apertura, superando i 20mila pasti distribuiti. La libreria ha incrementato le vendite del 25% rispetto all’anno precedente e anche i bar e i punti ristoro stanno funzionando bene, grazie anche alle alte temperature. Gli spettacoli sono andati bene, la serata dei fuochi ha portato qui migliaia di persone". Anche l’iniziativa con la Schlein è andata bene: "Con l’aiuto forse dell’orario e delle temperature si è avuta un’affluenza straordinaria, ma anche tanti altri dibattiti hanno avuto una buona partecipazione e dopo i 2 giorni di pioggia ripartiamo con entusiasmo". Il segretario Pd ha dato anche due novità: "Domenica, ultimo giorno di festa, i ristoranti saranno aperti sia a pranzo che a cena e l’area sarà animata a partire dal pomeriggio. Da giovedì invece aprirà un nuovo parcheggio a ovest dell’area, per facilitare ulteriormente l’accesso". In chiusura un annuncio: "I risultati importanti e la logistica migliorata hanno ottenuto il forte gradimento della segreteria nazionale a partire dal tesoriere Michele Fina, e per i prossimi anni abbiamo l’obiettivo di candidare questa a festa di riferimento a livello nazionale per il Partito Democratico".

Tommaso Vezzani