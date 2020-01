Reggio Emilia, 31 gennaio 2020 - Dare la caccia a delinquenti e spacciatori è da sempre un mestiere pericoloso. Non solo per i poliziotti, ma anche per i cani antidroga.

Lo sa bene Samir, il pastore tedesco dal fiuto eccezionale in forza alla polizia provinciale di Reggio, che si è infortunato in servizio. Mercoledì mattina l’agente ‘speciale’ è stato impiegato infatti per scovare le sostanze stupefacenti nascoste dai pusher tra i capannoni abbandonati delle ex Officine Reggiane, assieme al suo fidato conduttore Stefano Rossi del nucleo cinofili. All’improvviso la sua attenzione è stata attirata da due materassi in mezzo al degrado dell’area. Il suo muso aveva infatti puntato un involucro di carta stagnola, sospettando ci fosse qualche grammo di eroina. Ma nel tentare di stanare le dosi proibite si è imbattuto in un collo di bottiglia rotto sopra alla quale Samir ci ha messo la zampa, conficcandosi il vetro tagliente.

"Perdeva molto sangue – spiega il suo ‘custode’ Rossi – Aveva un squarcio abbastanza profondo, poverino. Così assieme agli altri colleghi siamo andati a prendere la cassettina di pronto soccorso in dotazione sulle auto di servizio. Abbiamo tamponato la ferita e lo abbiamo medicato. Poi lo abbiamo caricato in macchina e trasportato a Castelnovo Monti dalla veterinaria Loretta Boni che fa parte anche dell’entourage di addestratori di Samir stesso".

E qui l’animale ha dovuto sottoporsi a un’operazione chirurgica. "L’intervento ha richiesto l’anestesia totale – continua Rossi – e gli sono stati applicati oltre trenta punti di sutura". Spedizione finita e niente droga trovata nell’area degradata per stavolta. Per il cane poliziotto ora ci sarà una prognosi di circa un mese. Riposo assoluto, gustosi croccantini, magari qualche bocconcino di carne e tante carezze da parte dei ‘colleghi’.

"In questo caso si è trattato di un incidente casuale, ma oggigiorno gli spacciatori cercano escamotage per ferire i cani antidroga durante la loro caccia, proprio come nasconderla in cocci rotti, in modo che gli animali si facciano male col muso", racconta Rossi. Il quale poi continua: "Ma ormai lo sappiamo e quindi stiamo mettendo in atto alcune tecniche di accorgimento precauzionali per prevenire situazioni simili. Quali? Beh, non lo possiamo di certo svelare… altrimenti i criminali adottano le contromisure", conclude l’agente.

E forte di queste protezioni il bravo Samir, tra trenta giorni potrà tornare a stroncare il narcotraffico più motivato di prima. Lasciandosi alle spalle questo infortunio che capita anche ai migliori. Nel frattempo pare che il compagno di missione Victor – l’altro celebre cane poliziotto reggiano, in forza alla municipale e in prestito anche alla questura – dovrà fare gli straordinari per questo periodo con Samir pronto a lasciargli qualche succulento osso in più…