La dinastia dei cani anti droga: Victor va in pensione, arriva il figlio Devil

Reggio Emilia, 7 aprile 2024 – La dinastia dei cani anti-droga è a Reggio Emilia. Per il pastore tedesco Victor, in forza alla polizia municipale, è arrivato il momento della pensione dopo quasi nove anni di onorato servizio. Ma avrà un degno erede: suo figlio Devil che ha poco più di un anno. Stesso pedigree e fiuto infallibile per scovare marijuana, hashish e cocaina. "Anzi, se continua così, il cucciolo Dièvel (diavolo, come lo chiama con affetto in dialetto reggiano, ndr ) supererà il padre...", svela il commissario Corrado Bernardi, 58 anni, conduttore dei due cani, al termine di un blitz antidroga che ha visto per la prima volta i due cani lavorare fianco a fianco.

"Ero emozionatissimo – racconta –. Vi confido che avrei dovuto essere in pensione già da 15 giorni, ma ho aspettato questo momento per vederli all’opera insieme". Risultato da campioni: oltre mezzo chilo di droga sequestrato in uno scantinato di un 17enne. "Ora posso andare in pensione felice", dice Bernardi che appesa la divisa al chiodo dopo 32 anni di servizio nel corpo dell’Unione Appennino Reggiano, continuerà a lavorare come formatore di cani nella scuola interregionale di polizia locale (la Sipl di Emilia-Romagna, Toscana e Liguria) e come coordinatore provinciale e regionale per le emergenze.

"Devil ora sta svolgendo l’apprendistato, una sorta di praticantato. Poi, una volta ottenuta l’abilitazione prenderà il posto del papà. E come Victor – che ha lavorato anche ad Amatrice per il terremoto – sarà anche un cane da soccorso per dispersi". Devil sarà affidato al collega Matteo Boni, per il nuovo corso. "Ma vivrà sempre a casa con me e con papà Victor che farà la star godendosi il meritato riposo se non per qualche dimostrazione", puntualizza Bernardi che da ventidue anni lavora coi cani. "Quando ho iniziato, la polizia municipale li aveva solo nelle grandi città come Bologna. Siamo stati dei precursori nel nostro piccolo comune di Casina (neanche 5mila abitanti, ndr ) con Rommel preso dal canile. Poi ho avuto Duca che era super. Ci prendevano in giro, ci davano dei ‘fenomeni’. Ma oggi in Italia ce ne sono 125...". E tra questi ci sono altri figli di Victor: "Ho tenuto solo Devil, ma altri cinque sono in forza ad altri corpi. Non ho voluto sapere dove, la tentazione di andarli a trovare ogni giorno sarebbe stata troppo forte..."