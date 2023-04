Cane cieco e sordo salvato nel torrente

È stato un intervento decisamente particolare quello a cui hanno dato vita ieri mattina, intorno alle 9, i vigili del fuoco di Reggio, che sono stati chiamati a intervenire nella frazione di Salvarano per cercare di salvare un cagnolino cieco e sordo che era caduto nel torrente Modolena. Lo sfortunato animale non era in grado di risalire la sponda e tornare a riva da solo, considerando anche le sue condizioni.

Resasi conto di questo la sua padrona ha lanciato l’allarme e l’intervento dei vigili del fuoco è stato molto rapido tanto da salvare il cagnolino (nella foto i vigili del fuoco durante il soccorso) e riconsegnarlo alla proprietaria.