Il nuovo cucciolo della famiglia reale di Monaco decolla da Reggio Emilia

Reggio Emilia, 27 aprile 2023 – Andrea Casiraghi, primogenito della principessa Carolina di Monaco, è atterrato nei giorni scorsi con un volo privato al Campovolo di Reggio Emilia per ritirare un regalo speciale per il figlio Alexandre Andrea Stefano, detto Sasha, di 10 anni (presente anche lui): un bellissimo cucciolo di cane Samoiedo, acquistato in un allevamento delle Bassa veronese.

Il fortunato esemplare – una femmina di tre mesi, Inbloom Delbaffin il suo nome sul pedigree – che crescerà nella casata reale monegasca fa parte di una cucciolata di nove cani svezzati a Bovolone, Comune del veronese dove vi è un noto allevamento di questa pregiata razza. Lo stesso municipio ha pubblicato la notizia sulla propria pagina facebook. Era stato adocchiato dai principi ad un concorso canino che si è tenuto a Montecarlo. Così, un ambasciatore della famiglia Grimaldi ha contattato Marco Barban, allevatore pluripremiato, per comunicare l’interesse degli eredi di Ranieri III, padre dell’attuale sovrano Alberto II.

Pochi giorni fa la consegna in gran segreto. Andrea Casiraghi (nato dal matrimonio tra la principessa Carolina e Stefano Casiraghi, tragicamente scomparso nel ‘90 durante una gara di motonautica) assieme al figlioletto Sasha hanno poi posato davanti all’aeroporto reggiano per una foto insieme agli allevatori e ai responsabili dell’associazione italiana Samoiedo. Infine il decollo verso il Principato di Monaco dove si è aggiunto il nuovo “membro a quattro zampe” della famiglia reale.