Cane finisce nel tombino a Guastalla: salvato dai vigili del fuoco

Guastalla (Reggio Emilia), 9 giugno 2023 – Disavventura a lieto fine per un cane pastore tedesco, che la scorsa notte è rimasto incastrato in un tombino all’interno di un’area privata, annessa a una abitazione. E’ accaduto in via Lennon, in un quartiere residenziale a San Girolamo di Guastalla. Verso l’una alcuni residenti hanno sentito i lamenti di un cane arrivare dall’esterno. Era un pastore tedesco finito in un tombino, che era aperto in attesa di alcuni interventi di sistemazione. L’animale non riusciva a risalire, rimasto bloccato in quello spazio stretto. Sono stati chiamati i vigili del fuoco di Guastalla, che in breve tempo hanno recuperato il cane, in sicurezza. Sono intervenuti anche i carabinieri per favorire il rintraccio del proprietario, al quale poi il cane è stato restituito. Sano e salvo, anche se un pochino scosso dalla disavventura che gli era appena capitata. Col sospiro di sollievo dei residenti che avevano dato l’allarme. Pare che il cane si fosse allontanato dalla zona dell'abitazione del proprietario, senza accorgersi, nel buio, della presenza del tombino aperto, in un cortile privato.