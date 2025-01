Cane maltrattato dall’ex padrone: "Ora Lupin cerca una nuova casa"

Si cerca una famiglia che possa adottare Lupin, un cane di quattro anni, da qualche tempo in fase di riabilitazione dopo una lunga sofferenza, conclusa con il sequestro per maltrattamenti a carico del precedente proprietario. Un’operazione avvenuta nella Bassa, nella zona tra Boretto, Poviglio e Castelnovo Sotto, che ha impegnato volontari e forze dell’ordine.

Oggi Lupin si trova in affido temporaneo a Piacenza, dove sta seguendo un percorso di addestramento e reinserimento nella vita quotidiana. Mix maremmano dal carattere protettivo, Lupin è affettuoso e ama il relax sul divano e le passeggiate all’aperto. Sta abituandosi alla normalità con gite e attività che rafforzano la sua fiducia e adattabilità. Gode di ottima salute ed è pronto a ricambiare l’amore di chi saprà capirlo.

Senza adozione finirebbe in un canile, vanificando gran parte del lavoro di reinserimento svolto finora. Adottare Lupin significa offrirgli non solo una casa, ma anche una nuova vita fatta di rispetto e affetto. Per contatti: tel. 339-2996315.