"Cane narcotizzato, casa svaligiata"

Raid di furti nelle abitazioni a Scandiano durante il weekend. Alcune case sono state svaligiate dai malintenzionati, fuggiti principalmente con gioielli e soldi. Sabato pomeriggio, tra le 15 e le 18, è stata ‘visitata’ una casa in via Mazzini durante la temporanea assenza dei proprietari. Si sarebbero arrampicati dalla grondaia per raggiungere il primo piano: hanno quindi aperto una persiana e spaccato il vetro della finestra. Si sono così intrufolati nell’abitazione per mettere a soqquadro le stanze, rubando 500 euro in contanti e dei gioielli in oro per un bottino complessivo di circa 3mila euro.

"Probabilmente – racconta il derubato Vincenzo Galano – sono stati disturbati dall’arrivo della mia compagna e sono scappati dalla finestra. Vicino alla porta hanno infatti lasciato un computer, un’affettatrice e un altro oggetto: non sono riusciti a prenderli. L’incursione è stata scoperta dalla mia compagna che mi ha subito informato e ho dunque chiamato il 112. Per agire senza problemi hanno anche addormentato il nostro cane pastore tedesco in quanto era molto assopito e stordito. I ladri, sempre sabato, hanno colpito pure in un’altra casa a Scandiano".

In via Mazzini si sono portati i carabinieri e il proprietario ha in seguito formalizzato una denuncia.

Un altro furto è stato messo a segno domenica in una casa di via Leopardi in cui vive una coppia di pensionati, usciti tra le 18 e le 20.

"I miei genitori – racconta la figlia – hanno trovato la loro casa sottosopra. Tutto l’appartamento è stato ‘ispezionato’ e hanno perfino spostato i letti e quadri". Aperti inoltre i materassi alla ricerca di oggetti preziosi o soldi. Hanno preso dei gioielli come collane e orecchini.

"Negli ultimi anni – sottolinea amareggiata la figlia della coppia di anziani – è già la seconda volta che i miei genitori subiscono un furto. Siamo nel mirino. Nessuno ha visto nulla. È certamente importante prestare attenzione e avere prudenza, soprattutto nell’orario tra il tardo pomeriggio e la prima serata. Sono stata informata da altre persone di episodi simili che si sono verificati sempre a Scandiano nelle ultime settimane". Per entrare si sono arrampicati sul terrazzo rompendo un doppio vetro esterno, aprendo la tapparella e spaccando l’altro vetro interno. Anche in questo caso sono stati allertati i carabinieri, arrivati sul posto in via Leopardi.

Matteo Barca