Canossa (Reggio Emilia,) 24 ottobre 2019 - La raccolta differenziata? Se ci riesce lei, la puoi fare anche tu! Questo il singolare messaggio lanciato da Lilli, la cagnolina meticiccia che Angelo Faletta sta portando in giro per l'Italia. Fra qualche giorno Lilli, accompagnata dal suo amico a due zampe, darà una dimostrazione pratica agli alunni della scuola primaria Bacone, in via Carlo Matteucci, a Milano. Una lezione di educazione civica che vedrà salire sulla cattedra la simpatica cagnolina e che è già pronta ad incontrare altre scolaresche per rafforzare messaggi di tutela ambientale ed in particolare della necessità della raccolta differenziata.

Ideatore di questa iniziativa è Angelo Faletta, che vive a Canossa in località Colonne di Vedriano. Un personaggio molto conosciuto, non solo nella nostra provincia, per il suo forsennato

attaccamento alla natura e alle crociate ambientalistiche e per essere stato il fondatore di ATA, associazione di trekking acquatico. Sua l'invenzione, fra l'altro, lo zaino anfibio lontra che oltre a proteggere dall'acqua il contenuto, trasportato all'interno della sacca a tenuta stagna, può fungere da boa e da salvagente per garantire la massima sicurezza. E per l'ambiente ecco anche il via, a Milano, del progetto amico ulivo, albero dell'amicizia in un mondo pulito che vede gemellate le scuole del Gargano e l'associazione La montagna del sole.