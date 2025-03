Cani deceduti a Scandiano, il Comune lancia l’allerta: "Trovati bocconcini con dentro tre tipi di pesticidi"

Bocconi avvelenati nei pressi del canile intercomunale di Arceto. Nelle scorse settimane due cani di una cittadina (non ospitati nel canile) sono purtroppo deceduti. Il Comune di Scandiano ieri ha lanciato l’allarme: "In prossimità – dicono dal municipio – del rudere situato di fronte al canile intercomunale di via Franceschini ad Arceto sono stati rinvenuti alcuni bocconi avvelenati. A seguito di segnalazioni riguardanti la morte di alcuni cani che si trovavano in passeggiata con i loro proprietari, l’Ausl ha effettuato specifiche analisi, confermando la presenza di tre diversi pesticidi altamente tossici, responsabili dell’avvelenamento e del decesso degli animali".

L’amministrazione condanna con "fermezza questo gesto di estrema gravità e invita tutti i cittadini, in particolare i proprietari di cani, alla massima attenzione nel frequentare la zona interessata". Sono stati quindi attivati gli opportuni controlli da parte delle autorità competenti. "Chiunque – affermano dal Comune – noti comportamenti sospetti o ritrovi bocconi potenzialmente pericolosi è invitato a segnalarlo immediatamente alla polizia locale o alle autorità sanitarie". Il Comune di Scandiano in una nota assicura che rimane "in costante contatto con gli enti preposti per monitorare la situazione e garantire la sicurezza di cittadini e animali".

m. b.