Cani nell’auto sotto il sole Una disattenzione a volte fatale

Quest’anno il sole si fa attendere, ma le previsioni dicono che presto arriverà. Quest’alternanza di temperature ci può far dimenticare che lasciare il cane in macchina al sole può rappresentare un grosso rischio.

La nostra mente è solo parzialmente cosciente e volontaria, concentrata cioè sulla realtà esterna e orientata all’agire, determinata dalla razionalità e dalle decisioni che prendiamo. Una parte considerevole della nostra mente non è cosciente, non è cioè presente alla nostra consapevolezza per quanto riguarda sia ciò che contiene, sia per le motivazioni che ci inducono ad agire, che non sempre sono sotto la guida diretta dell’Io cosciente. Il senso che ne deriva da queste azioni è sconvolgente, soprattutto quando accade il peggio, pur in assenza della pur minima volontà cosciente, come nel caso di Omar, di nuocere al cane. Purtroppo per Omar, boxer di 2 anni, dimenticato per più di due ore in macchina dal suo proprietario, il caldo è stato fatale.

I cani non tollerano le temperature ambientali elevate, in considerazione della loro incapacità di disperdere il calore mediante sudorazione. I cani, infatti, disperdono il calore ansimando (ovvero aumentando la frequenza respiratoria a bocca aperta). Questo li aiuta a introdurre aria più fresca dall’esterno al fine di favorire l’evaporazione del calore dalle vie respiratorie superiori. Omar sarebbe dovuto rimanere solo pochi minuti all’interno dell’auto ma un "black out mentale" ha fatto dimenticare completamente al proprietario di avere il cane in macchina. Omar era un boxer, una razza brachicefala come carlino, pechinese, Boston terrier, bull dog e cavalier king Charles spaniel. Questi cani, in considerazione della conformazione del muso (corto e schiacciato), sono predisposti allo sviluppo di problemi respiratori. I sintomi del colpo di calore sono facilmente identificabili. Il sintomo più clamoroso è un aumento esagerato della frequenza respiratoria associata a emissione di bava schiumosa dalla bocca, irrequietezza e agitazione. Man mano che la situazione peggiora possono comparire vomito e diarrea anche con presenza di sangue fino ad arrivare ad avere crisi convulsive prima del collasso e decesso. Oltre alle razze brachicefale, anche altri soggetti possono essere predisposti al colpo di calore; ad esempio, i cani obesi, i soggetti a pelo lungo e dal mantello di colore nero o scuro sono predisposti allo sviluppo d’ipertermia.

Ovviamente, il suggerimento è di evitare di esporre al caldo eccessivo gli animali durante il periodo estivo, ma se dovesse sfortunatamente accadere, ecco alcuni suggerimenti di cosa fare prima di correre dal veterinario. Per prima cosa bagnare o immergere il cane in acqua fresca, non utilizzare ghiaccio poiché un’eccessiva costrizione dei vasi sanguigni periferici rallenterebbe la dispersione di calore. Per favorire il raffreddamento per evaporazione, è bene dirigere un ventilatore nelle zone bagnate. L’applicazione d’impacchi freddi nella zona inguinale, ascelle e nel collo (dove passano i grossi vasi sanguigni) può accelerare l’abbassamento della temperatura corporea del cane. Quando la temperatura corporea scende verso i 39°C, l’animale deve essere asciugato, tenuto in un luogo a temperatura ambiente e portato dal veterinario. A seguito di un colpo di calore, è possibile l’insorgenza di condizioni mediche potenzialmente pericolose, tra cui anomalie cardiache, insufficienza renale, insufficienza epatica, edema cerebrale, coagulazione intravascolare disseminata, crisi convulsive ed emorragie spontanee.

Marco Catellani

(Medico veterinario Ausl)