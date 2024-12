Il canile di Reggio Emilia di nuovo allagato: è la seconda volta in due mesi

Reggio Emilia, 10 dicembre 2024 – A un mese e mezzo dall’ultima alluvione, le forti precipitazioni di domenica hanno nuovamente allagato il canile comunale in via Felesino. “Per fortuna il canile ha iniziato a riempirsi d’acqua nel pomeriggio, quando eravamo tutti ancora lì”, spiega Isabella Bertoldi, presidente della cooperativa sociale La Fenice e vicepresidente di Enpa.

Grazie all’impegno instancabile degli operatori e dei volontari, sono riusciti a mettere al sicuro tutti gli animali. “I nostri ospiti sono stati dislocati come la scorsa volta: alcuni nelle stanze del casolare, altri nel vecchio canile e alcuni li abbiamo portati al canile La Quiete, con il quale abbiamo un contratto di subappalto per i recuperi”.

L'allagamento non ha danneggiato gli elettrodomestici. Cibo e oggetti non sono andati persi, ma la struttura non è accessibile al pubblico

Gli amici a quattro zampe stanno tutti bene, ma non rientreranno di certo a breve: “È un’accortezza che vogliamo prendere, perché siamo a dicembre e non possiamo pensare che sia finita così. Rischieremo di trovarci nell’acqua un’altra volta, con la difficoltà di dover spostare tutti gli animali”.

Questa volta l’allagamento non ha danneggiato gli elettrodomestici e anche il cibo e gli oggetti, che erano stati donati, non sono andati persi. Al momento però la struttura non è accessibile al pubblico.

Non è tardato ad arrivare il ringraziamento dell’assessora a Politiche per il Clima e Mobilità sostenibile, Carlotta Bonvicini: “Grazie alle operatrici e agli operatori instancabili che ieri e oggi hanno lavorato per mettere tutto in salvo nel nostro canile e gattile".

"Ho visitato personalmente la struttura – aggiunge – come Comune ci siamo presi l’impegno di trovare una soluzione a breve termine, per superare l’inverno senza altri allagamenti, e una a lungo termine che ci permetta invece di avere una struttura più confortevole e al riparo dalle intemperie”.