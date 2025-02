Canile, l’accusa: "Topi e degrado". Ma i gestori: "Querela già partita"

E’ corretta e adeguata la gestione del canile intercomunale con sede a Novellara? Il dubbio arriva da una lettera aperta inviata da una sedicente volontaria della struttura, segnalando "presenza di topi, sporcizia animali malati reclusi nell’area vecchia del canile, il rischio per gli operatori di contrarre malattie ed infezioni da animali malati". Arrivando poi a segnalare come la gestione sia affidata da sette anni a una cooperativa, "con un bando ogni 18 mesi, senza alcuna gara". Anche se il mese prossimo, alla scadenza del bando, dovrebbe essere rinnovata la gestione con una aggiudicazione con gara vera e propria. La lettera sottolinea pure un presunto aumento delle eutanasie di animali malati. E non mancano alcune osservazioni su presunte irregolarità nell’espletamento dei compiti previsti dal bando.

Su queste accuse ‘Il Gufo’, che gestisce il canile, ha già presentato una querela, per ora contro ignoti, visto che la lettera della sedicente volontaria è stata inviata anche ad alcuni amministratori pubblici locali. La cooperativa, inoltre, smentisce le situazioni segnalate nella lettera della sedicente volontaria, evidenziando come siano frequenti i controlli da parte del Servizio veterinario dell’Ausl, che al momento non risulta aver contestato situazioni critiche o irregolari nella gestione degli animali.

a. le.