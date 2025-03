Canile, parla il Comune:: "Servono 50mila euro per riaprire la struttura"

"Il canile comunale necessita di un intervento importante di circa 50mila euro per poter essere riaperto". Risponde così Gianfranco Fontanili, assessore all’Ambiente, all’intervento di Marco Rondani (Forza Italia Montecchio) in cui si ricordava all’amministrazione che tra le promesse elettorali c’era proprio la riapertura entro luglio 2024.

"Occorre distinguere tra Canile e Servizio di recupero e mantenimento cani – spiega Fontanili –. Mentre il servizio è un obbligo di legge, il canile è una struttura accessoria: nell’unione Val d’Enza siamo l’unico comune ad averne uno, per quanto temporaneamente chiuso. Fino a marzo 2024 il canile era aperto e il servizio era svolto per un costo, per il Comune, di circa 20-25 mila euro annui (+iva) tramite un servizio esternalizzato".

Circa la riapertura, l’assessore allarga le braccia: "Si può discutere del fatto che si potessero trovare quei soldi (più tasse, altri mutui, taglio di altri servizi?) ma è stata fatta una scelta di priorità, peraltro non messa in discussione da nessun gruppo consiliare in fase di bilancio". Ed i randagi montecchiesi dove vengono ricoverati? "Il servizio è in gestione temporanea a La Quiete, a cui il Comune versa oltre 13mila euro annui. Il costo è costante, fino ad un massimo di cani che non abbiamo mai raggiunto: è e sarà un vincolo che ho voluto per evitare spiacevoli dubbi".

Infine si ribadisce che è "intenzione dell’amministrazione di riaprire la struttura e la delibera approvata su mia proposta e richiamata anche da Rondani è funzionale allo scopo".

f. c.