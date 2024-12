Canne fumarie e petardi. Ore di superlavoro per i vigili del fuoco

Fiamme da canna fumaria, ma anche vandalismi con petardi e fiamme libere. Non sono mancati gli interventi per i vigili del fuoco, in particolare nella Bassa Reggiana, nel fine settimana, per incendi di varia natura. Non solo per episodi accidentali, ma anche per danneggiamenti piromani.

A Fabbrico un incendio in una canna fumaria, in una abitazione di via Guidotti, ha rischiato di provocare danni evidenti al tetto. Per fortuna il tempestivo allarme, l’altra sera, ha evitato il peggio. Ma non sono mancati neppure i vandalismi. Come le fiamme in un cassonetti dei rifiuti a Fabbrico, in via Martinella, probabilmente provocate dallo scoppio di botti pirotecnici lasciati esplodere all’interno del contenitore. Non risultano danni alle vetture parcheggiate in zona e neppure ad altre strutture.

E a Correggio l’altra sera, a distanza di pochi minuti uno dall’altro, sono stati segnalati due fortissimi scoppi provenire dalla zona del parco urbano, molto probabilmente provocati dall’uso di grossi petardi. Il doppio boato è stato udito anche a notevole distanza, tanto che qualcuno ha segnalato perfino il tremore delle finestre.