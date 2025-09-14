Canolo, la nuova scuola è pronta

Da ieri Canolo di Correggio ha una nuova scuola elementare, ricostruita e pronta per essere un punto di riferimento per le famiglie della zona. L’inaugurazione alla presenza delle autorità guidate dal sindaco Fabio Testi, il dirigente scolastico Antonella Vittozzi, il vicepresidente della Provincia, Francesca Bedogni, l’assessore regionale Alessio Mammi, il prefetto Maria Rita Cocciufa. Prima della benedizione e della visita alla nuova struttura, il sindaco ha sottolineato l’importanza della giornata e dell’evento: "Con la realizzazione della scuola di Canolo abbiamo portato a termine un importante progetto di riqualificazione arrivato grazie ad un utilizzo corretto dei fondi del Pnrr, cogliendo un’opportunità importante per il nostro territorio che ci permetterà di dare una nuova sede agli studenti in grado di ospitare un approccio diverso al loro percorso di studi".

La nuova scuola è stata realizzata grazie a un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro, frutto di risorse provenienti dal Pnrr, dal Ministero e dal Comune. A questo percorso si è aggiunto anche il contributo di alcune imprese e privati del territorio, che hanno partecipato all’acquisto di nuovi arredi richiesti dalla nuova modalità didattica: un gesto concreto di vicinanza alla scuola. Completamente demolita e ricostruita in poco più di un anno, la nuova Don Pasquino Borghi si caratterizza per un approccio didattico innovativo, chiamato ’Ambienti per apprendeRE’, ispirato al modello Dada-Didattiche per Ambienti di Apprendimento. Questo metodo, già sperimentato con successo in altre realtà italiane, rovescia l’impostazione tradizionale della scuola: non sono più gli insegnanti a spostarsi nelle classi, ma sono gli studenti a muoversi in ambienti pensati per le diverse discipline. Ogni aula diventa così un laboratorio a sé.

Antonio Lecci