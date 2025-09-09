Canolo, pronta la nuova scuola don Pasquino Borghi. Sabato l’inaugurazione con le autorità locali

È ormai pronta all’apertura la nuova scuola don Pasquino Borghi a Canolo. Un edificio completamente ricostruito grazie a un finanziamento pubblico di un milione e 700 mila euro coperto da risorse del programma europeo Next Generation. Sabato 13 settembre alle 10 l’inaugurazione con le autorità locali. La scuola accoglie cinque classi, dotata di un ampio cortile, distribuita su due livelli che comprendono le aule con lavagna interattiva multimediale, computer, impianto audio. Si aggiunge pure un’aula per lavoro a piccoli gruppi, la mensa, una cucina e una palestra per le attività di educazione fisica, da usare anche come area polivalente. I lavori sono iniziati nel giugno 2024. Durante il periodo di cantiere la continuità didattica è stata garantita da un accordo con i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Correggio 1 e 2. Gli alunni di Canolo hanno trovato posto alla scuola primaria San Francesco. Prima delle operazioni si erano tenuti incontri con insegnanti e famiglie proprio per illustrare le modalità scelte per evitare disagi in questo periodo di transizione, in attesa della restituzione di una nuova scuola , dal 1984 intitolata a don Pasquino Borghi. Il nuovo edificio, che comprende anche gli alunni di Fosdondo, è un importante passo avanti anche per la sicurezza, potendo contare su una nuova struttura moderna e adeguata e antisismica.

a.le