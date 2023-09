Canonizzazione di Artemide Zatti a Boretto: celebrazioni il 7-8 ottobre

In occasione del primo anniversario della canonizzazione di Artemide Zatti (foto), originario di Santa Croce di Boretto e poi emigrato con la famiglia in terra argentina, la locale Unità pastorale e il Comune di Boretto organizzano eventi in programma il 7 e 8 ottobre. Si comincia il sabato alle 9 e alle 11 in teatro con la presentazione del libro "Artemide giocava a campana", alle 16 in basilica la presentazione della mostra "Artemide Zatti. Il paradiso per una bicicletta", alle 18 incontro con il cardinale don Angel Fernandez Artime, rettore maggiore dei Salesiani.

Domenica 8 ottobre alle 10 corteo dall’oratorio ala basilica con le note della banda Medesani, alle 10,30 la messa presieduta dal cardinale Artime, al quale alle 11,45 viene conferita la cittadinanza onoraria del Comune di Boretto. Nel pomeriggio dalle 14,45, si svolge il raduno Color Zatti, una camminata tra giochi e musica per scoprire la vita di San Artemide Zatti, partendo dalla piazza di Santa Croce per arrivare in oratorio, in centro. Nella giornata di domenica, a pranzo, i ristoranti del paese proporranno menù turistici.