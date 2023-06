Canossa, agricoltore cade dal trattore e finisce in ospedale

Canossa (Reggio Emilia), 20 giugno 2023 – Un infortunio sul lavoro si è verificato nel pomeriggio a Trinità di Canossa. Ne è rimasto coinvolto un agricoltore di 69 anni, che risulta essere caduto malamente mentre stava scendendo dal trattore.

Inizialmente, visto lo scenario che si era presentato ai primi testimoni, era sembrato un infortunio legato al possibile movimento improvviso di una rotoballa. Per questo, temendo conseguenze gravi, oltre all’ambulanza e all’automedica, la centrale operativa del 118 ha fatto intervenire anche il personale dell’elisoccorso di Parma.

Per fortuna, una volta sul posto, il personale medico ha verificato che l’infortunato era caduto dal trattore senza essere travolto da altro materiale, procurandosi una lussazione alla spalla. E’ stato poi trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio, ma non risulta in pericolo di vita. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti anche i carabinieri di Casina con il personale del Servizio di medicina del lavoro dell’Azienda Usl.