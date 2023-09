"Canossa aprifila di un nuovo tipo di turismo"

La giunta Bolondi prova a portare a Canossa una fetta del bando del Ministero del Turismo che finanzia progetti di valorizzazione dei paesi con popolazione inferiore a 5mila abitanti, classificati dall’Istat come "comuni a vocazione turistica", e presenta un progetto articolato in numerosi sotto-progetti, chiedendo per l’attuazione 371mila euro.

Il bando sostiene e incentiva "interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale". Il filo conduttore del progetto "Festival dei borghi" è mettere stabilmente in rete tutti coloro che operano sul territorio, soggetti pubblici e privati - dalle Pro Loco ad Archeosistemi, dalla Casa del Tibet alla Scuola di scultura - per realizzare un calendario fittissimo di appuntamenti da pubblicizzare anche tramite il web e un network tra gli operatori turistici.

Si intende proporre ai visitatori un’alternativa alle grandi e note città d’arte italiane: i piccoli centri "a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell’identità del Paese" con ricadute positive per gli abitanti ed evitare lo spopolamento dell’area collinare-montana. Un turismo slow, del buon vivere e del buon mangiare, della natura, alla scoperta di perle storiche certamente meno eclatanti del Colosseo o del Ponte di Rialto ma molto più piacevoli da visitare e godere. Il tutto veicolato dal "brand Canossa", che all’estero ha un grande richiamo.

Un’altra idea è quella di "Albergo diffuso" tramite b&b, ostelli, hotel, alloggi, house sharing, con uno sconto del 10% per l’acquisto dei prodotti tipici. Se gli eventi per i bambini saranno gratuiti, ci saranno ad esempio proposte di biglietti scontati per la partecipazione ai dieci giorni di spettacoli. Si ragiona anche di navette green che portino ai siti di interesse, vicino ai quali ci saranno sempre punti ristoro "con piatti tipici gourmet, per rendere la cucina un momento di cultura".

Francesca Chilloni