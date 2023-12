Canossa, fiamme al tetto al borgo di Votigno

Canossa (Reggio Emilia), 3 dicembre 2023 - I vigili del fuoco di Castelnovo Monti , insieme alle squadre del comando di Reggio e Sant’Ilario, sono intervenuti nella notte a Votigno di Canossa, nel borgo della Casa del Tibet, dove una abitazione è stata interessata da un incendio che ha interessato il tetto in legno, per fortuna per un’area piuttosto limitata. Il rogo sarebbe partito dal surriscaldamento di una canna fumaria, che ha poi interessato la copertura dell’edificio. Non risultano interessato alcun luogo di culto dello storico borgo di Votigno. Al termine delle operazioni, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l’area del sottotetto dell’immobile interessato dalle fiamme. Sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco per affrontare adeguatamente il rogo, evitando che potesse propagarsi ulteriormente. Non risultano conseguenze alle persone.