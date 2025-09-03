Canossa in lizza per il ’Borgo dei Borghi’

‘Il Borgo dei Borghi’ ha scelto Canossa per rappresentare l’Emilia-Romagna nella prossima edizione del programma. Il Comune dell’Appennino reggiano sarà protagonista unico, per la regione, nella trasmissione di Rai Tre dalla quale uscirà vincitore il borgo più bello d’Italia. Giunto alla XIII edizione, lo show di culto condotto da Camila Raznovich si prepara a mostrare le meraviglie del borgo diffuso canossano, e per farlo approderà con le sue telecamere per effettuare le riprese domani e venerdì 5 settembre, con tappe in diverse frazioni del territorio per valorizzarne i punti storici, paesaggistici e culturali. A partire dal 19 ottobre, Rai Tre trasmetterà ogni settimana i video dei venti borghi in concorso, fra cui quello del nostro Appennino, e a seguire inizierà la votazione online gratuita sul sito Rai. Per sostenere Canossa basterà iscriversi già da ora a RaiPlay e successivamente votare il comune. I votanti potranno portare Canossa fino alla finale del 5 aprile 2026 e far conoscere a tutti le meraviglie del suo territorio. "Una chance che costituisce una straordinaria occasione di visibilità nazionale – dice l’Amministrazione – che permetterà di raccontarne la bellezza, la storia matildica, i monumenti, le eccellenze agroalimentari e le attività che lo rendono luogo unico. Ringraziamo i cittadini, le associazioni e le imprese locali per l’entusiasmo e la collaborazione dimostrati e chiediamo di rinnovare il loro sostegno durante le riprese per agevolare il lavoro della troupe". Fra i sostenitori, Emanuela Rabotti, fotografa. Sua l’immagine (foto) scelta dal comune come immagine rappresentativa di Canossa.

Lara Maria Ferrari