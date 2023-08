Canovacci di commedia dell’arte con la scuola di Antonio Fava

Proseguono gli appuntamenti con i canovacci aperti al pubblico dello stage internazionale di commedia dell’arte, diretto da Antonio Fava, al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio, con inizio oggi alle 17,30. L’evento rientra nel programma di Restate e si concluderà con lo spettacolo finale in programma nella serata del 24 agosto. Al corso aderiscono trenta artisti che arrivano da ogni parte del mondo tra cui Francia, Svizzera, Belgio, Usa, Cile, Brasile Cina e Italia. L’Estate Popolare propone oggi dalle 17,30 un laboratorio di arti circensi al rione Don Pasquino Borghi, in collaborazione con la Compagnia Circolabile, mentre dalle 16 in via Compagnoni si svolge un laboratorio di danza e musica con la compagnia Natiscalzi Dt e con Cinqueminuti. Alle 21,15 all’Arena Stalloni di via Campo Samarotto prosegue la rassegna di cinema sotto le stelle con la proiezione di un grande classico dell’horror italiano, il film "Profondo rosso", diretto nel 1975 da Dario Argento.