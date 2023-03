Canovi presenta il libro ’Di troppo amore’

Dopo il successo degli ultimi eventi di "Impronte di donne", rassegna di incontri dedicati al femminile, stasera alle 21 al teatro di Casalgrande è in programma la presentazione del libro "Di troppo amore" di Ameya Gabriella Canovi, dottoressa psicologa. L’ospite della serata è esperta nello studio delle relazioni familiari e della dipendenza affettiva, con esperienza di sostegno a persone imprigionate in relazioni disfunzionali. Con un approccio tanto rigoroso quanto ricco di empatia, delinea inoltre un percorso di conoscenza di sé capace di disinnescare il "troppo amore", il bisogno eccessivo dell’altro, e l’invadenza dei rimpianti e delle recriminazioni per ciò che non si è avuto. Ingresso libero.