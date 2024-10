Cantagiro e la sfilata delle Belle Emiliane. Tutti sul set per i calendari del 2025

Musica con i cantanti del Cantagiro e bellezze femminili in passerella a Villa d’Este, a Rivalta, nel set fotografico che è stato promosso da Giuseppe Bucaria per realizzare i calendari 2025 legati al concorso La Bella Emiliana, in cui saranno protagonisti gli abiti da sera della Bottega del Teatro e abiti da sposa e cerimonia della stilista Annida Colonna. E poi le interpretazioni canore di otto finalisti del Cantagiro, coi concorrenti sottoposti al voto della giuria composta da Marinella Bottazzi, Silvia Gioachin, Marco Gatti, Daniela Errico, Sabrina Bertolani, oltre ad Angela Luca, (La Bella Emiliana Miss 2023). L’evento è stato presentato da Anna Maria Anastasi e Guido Incerti, vincitori di edizioni passate de La Bella Emiliana e Il Bello Emiliano. La selezione è stata pure l’occasione per poter scattare nuove immagini da inserire nei nuovi calendari che hanno come scenario le sale e gli ambienti di Villa d’Este, con i protagonisti che indossano anche abiti storici, ovviamente in tema con l’antico edificio di Rivalta.