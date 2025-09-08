Cantergiani fa faville in Trentino-Alto Adige

La Quercia Conad Trento si sfrega le mani, l’acquisto è quello giusto. Da quest’anno, infatti, Lucia Cantergiani, di scuola Self, si è trasferita a Trento per motivi di studio, per comodità ha cambiato società e in questo week end ha vinto due medaglie d’oro e una d’argento ai campionati regionali di "Alto Adige-Trentino".

Normalmente il nome della regione è invertito, ma per le gare di Bolzano la federazione locale cita prima l’Alto Adige. Poco importa a Lucia che ha vinto i 400 in 56’’40, suo secondo tempo di sempre, la staffetta 4x400 ed ha colto l’argento sui 200 in 25’’31.

• Nel Trofeo Tania Galeotti disputato a Correggio spicca il 16’’73 del cadetto Luca Bonini sui 150, terzo tempo stagionale in Italia. Sui 100, chi vince la batteria rinuncia alla finale: così Giovanni Cellario in 10’’84, così Greta Cavazzuti che corre in 12’’99. In finale tra i maschi vince Bokar Badji in 11’’13, su Francesco Bigi in 11’’24. Stefano Mora vince i 400 in 49’’72, Gloria Tarasconi i 600 cadette in 1’41’’13, Emiliano Zambelli il disco allievi con m 42,08.

• A Busseto, Elettra Maccari vince gli 80 cadette col personale di 10’’50, poi 3ª nel lungo con 4,94; Giulia Rocchi prima nel lungo ragazze con 4,56, Benedetta Gandolfi sui 300 cadette in 44’’23, Anna Oliva i 60 ragazze in 8’’62. Molto buono anche il tempo di Gabriele Ingrami, 4° sui 1000, ma col personale di 2’41’’59. c.l.