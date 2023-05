Cantiere al via, cambia la viabilità

Per consentire lavori di realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra via Nenni (sp 22) e via Dante Alighieri a Barco, dalle ore 7 di domani alle ore 19 del giorno 21 in centro alla frazione cambierà la viabilità. Il Comune ha infatti istituito un divieto di circolazione in via Dante dall’incrocio con via Tagliavini alla strada provinciale (con l’esclusione dei residenti di quel tratto di strada); e il totale divieto di circolazione in via Dante all’altezza del cantiere. La modifica della circolazione permarrà per il tempo strettamente necessario allo svolgimento e al completamento dei lavori.