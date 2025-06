Cantiere al via, piazza pronta a settembre

Si sta per concludere il lungo e importante intervento di riqualificazione del centro storico di Sant’Ilario. È infatti partito l’ultimo stralcio dei diversi progetti che hanno portato negli anni prima alla riqualificazione di Piazza Repubblica, proseguiti poi in piazza IV Novembre e che si concluderanno adesso col collegamento tra la stessa piazza IV Novembre e piazzale Mefa.

L’intervento, finanziato con Fondi regionali per la riqualificazione delle aree mercatali e realizzato in accordo con le associazioni commerciali, avrà costo totale di 92mila euro e comporterà l’utilizzo degli stessi materiali già utilizzati negli altri stralci, per dare continuità architettonica a tutti gli spazi del centro storico. Nella parte carrabile, quindi, verranno utilizzati gli autobloccanti colorati mentre per la parte pedonale e il marciapiedi spazio alla pietra di Luserna.

L’intervento prevede l’estensione e il proseguimento materico e funzionale di Piazza IV Novembre, mediante la creazione di un nuovo attraversamento pedonale rialzato con adeguata segnaletica stradale verticale ed orizzontale, al fine di garantire maggiore sicurezza per i pedoni e ridurre la velocità di transito dei veicoli. Il numero dei parcheggi presenti, una volta terminati i lavori, resterà invariato rispetto a quelli presenti oggi. Con la creazione dei due attraversamenti pedonali e la creazione di marciapiedi rialzati si risolve anche il problema degli allagamenti di alcuni negozi grazie alla creazione di caditoie di raccolta dell’acqua piovana.

I lavori, partiti nei giorni scorsi, dovrebbero concludersi in tempo per la riapertura delle scuole a settembre, sempre che il maltempo o altri imprevisti non costringano ad allungare i tempi. Durante il cantiere si interrompe il passaggio del traffico nel doppio senso di marcia. In questa prima fase il traffico veicolare può entrare in piazza da via Roma lato Reggio ed uscire dallo stesso lato. In un secondo momento il traffico veicolare potrà avere accesso dalla direzione opposta, quindi l’accesso alla piazza non sarà mai impedito. In questa fase transitoria di cantiere si perderanno solamente quattro posti auto nel parcheggio.

Le fermate del bus, durante i lavori, saranno spostate in circonvallazione/via Emilia come succede ogni settimana in occasione del mercato del sabato.