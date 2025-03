"Cantiere e rumore vicino alla scuola: i genitori meritano risposte"

Il gruppo consiliare Novellara Democratica Civica esprime solidarietà a genitori e studenti delle scuole medie, "giustamente preoccupati per i disagi arrecati dai lavori per la messa in sicurezza dell’edificio che dureranno per almeno un altro anno e mezzo, a cui si aggiungono i rumori del vicino cantiere per la ristrutturazione dell’edificio palestra". Una vicenda di cui nei giorni scorsi il Carlino si è occupato, evidenziando i timori dei genitori.

"Stando a nuove segnalazioni – aggiungono i consiglieri di minoranza Alessandro Cagossi, Cristina Fantinati, Ivo Germani, Matteo Montanarini e Sabina Magri – la situazione sarebbe diventata insostenibile, al punto da pregiudicare le lezione a causa dei rumori provenienti da entrambi i cantieri. Oltretutto si verificherebbero frequenti interruzioni del servizio idrico e della corrente elettrica. Sulla questione già a gennaio avevamo depositato un’interrogazione, raccogliendo lamentele molto circostanziate delle famiglie dopo un semestre di coabitazione tra lezioni e lavori, con particolare riferimento a rumori eccessivi e polveri da cantiere. Ci erano state fornite le più ampie garanzie rispondendo che il cantiere fosse assolutamente compatibile col regolare svolgimento delle lezioni. Emergono, quindi, due distinte narrazioni sul tema: da una parte le reiterare preoccupazioni dei genitori, dall’altra le rassicurazioni del Comune".