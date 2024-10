Cantiere infinito dentro il cimitero: "Non possiamo visitare i nostri cari"

Nel 2018 il cedimento di camminatoio al cimitero di Correggio. I lavori di ripristino della struttura dovevano essere avviati e conclusi "in breve tempo".

Tra rinvii e impegni disattesi, una parte dei lavori è stata realizzata ma ci sono interventi che non sono affatto conclusi, a sei anni di distanza da quell’evento che aveva fatto discutere parecchio tra i cittadini. A fine maggio era stato annunciato l’avvio di lavori in un’area del cimitero per la messa in sicurezza dei camminamenti coperti, con la zona vietata al transito dei cittadini. Era stata annunciata la riapertura "a ottobre".

Eppure, proprio nei giorni della vigilia della commemorazione dei defunti, l’area in questione resta ancora interessata dal cantiere, con una numerosi loculi in una zona transennata. Inevitabile la protesta dei cittadini: "Sono svariati anni ormai che i correggesi non possono avvicinarsi alle tombe dei propri cari. Ora in più, sono state pannellate le lapidi dall’alto al basso e nemmeno da lontano possiamo vedere le tombe dei nostri cari. È una vergogna", lo sfogo di una correggese.

Da tempo il cimitero di Correggio è interessato da lavori di sistemazione, che erano attesi da molti anni. Ma, nonostante gli anni trascorsi, gli interventi non sono ancora terminati, con comprensibile delusione da parte dei cittadini che hanno parenti o amici defunti con le tombe situate nelle zone ancora interessate dai lavori e vietate all’accesso dei cittadini.

Secondo alcune ipotesi, l’intervento in corso, che doveva essere terminato in questi giorni, potrebbe concludersi tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno nuovo.

Antonio Lecci