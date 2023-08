Cantiere per la Casa di Comunità "A rimetterci saranno i bambini"

Il cantiere per la realizzazione della nuova Casa della comunità a San Martino in Rio rischia di provocare disagi a molte famiglie del paese, in particolare per la presenza dell’adiacente scuola.

"Ci troveremo col cantiere in piena attività con l’inizio dell’anno scolastico. E nei mesi estivi si è fatto ben poco. In municipio – dicono alcuni genitori – ci è stato detto che la responsabilità dei tempi di lavoro è dell’Azienda Usl, che non ha avviato prima il cantiere. Ma alla fine a rimetterci saranno i bambini, che si troveranno quasi senza cortile e nel mezzo di un cantiere. Perché l’Asl non ha avviato prima i lavori? Perché non si è prima ampliata la scuola di via Manicardi, come promesso ai genitori dopo la petizione di 700 firme? Perché - continua la contestazione del gruppo di genitori - siamo sempre in balia di enti che sembrano non capire le esigenze dei territori?".

Già nei mesi scorsi non erano mancate simili contestazioni. Il sindaco Paolo Fuccio aveva confermato come il progetto originale per un recupero dell’immobile fosse stato fermato in quanto i fondi del Pnrr risultano "vincolati a una struttura nuova, non a ristrutturazioni, come inizialmente pensato".

Inoltre le previsioni future fanno pensare che potrà essere sufficiente una sola scuola elementare in paese, quella di via Manicardi.

In via Rivone si potrà realizzare inizialmente la Casa della Salute per i medici di base, ampliando in futuro la struttura per altri servizi per la comunità.

Il progetto si era fermato in attesa di valutare gli aumenti dei costi dei materiali, per non rischiare di trovarsi con calcoli sottostimati rispetto al possibile aumento dei costi di cantiere che arrivano anche al 15-20 per cento.

La futura Casa della comunità di via Rivone dovrebbe essere pronta entro giugno 2026, ospitando servizi sanitari e sociali insieme, in un’ottica di unificazione e coordinamento, come sportello sociale, Salute donna, ambulatori di medicina generale, ambulatori pediatrici, il Cup, un ambulatorio polifunzionale specialistico e altro ancora.

"Siamo convinti – dicono dal Comune – che trovare comodi i servizi sanitari e sociali indispensabili faccia sentire il cittadino più sicuro".

