Cantiere per la nuova scuola: crolla pensilina

Crollo di una pensilina alla nuova scuola dell’infanzia, di prossima inaugurazione, al quartiere Peep-Pieve di Castelnovo Monti, sorpresa e preoccupata l’amministrazione comunale: pur non trattandosi di cedimento strutturale, ha convocato tecnici dell’impresa, ingegneri e architetti progettisti chiedendo loro un’immediata verifica e dei chiarimenti. Sono iniziate le verifiche nel cantiere delle scuole di via Fratelli Cervi (quartiere Peep) dopo il cedimento di una pensilina - sporto di gronda nei giorni scorsi. Interviene il sindaco Enrico Bini: "Il cedimento è avvenuto in un momento in cui non erano presenti operai in cantiere. Nessuna persona è stata coinvolta, ma è ovviamente un episodio che non sottovalutiamo e che trattiamo con la massima attenzione. Siamo immediatamente intervenuti disponendo che ditta appaltatrice, progettisti, direzione lavori e collaudatori dell’opera compiano accertamenti e anche prove di carico sulla struttura in via di realizzazione ma anche sulla scuola elementare adiacente il cantiere, inaugurata lo scorso anno, in relazione a solai e pensiline, approfittando di questi giorni in cui gli studenti sono in vacanza. Si tratta per queste ultime prove e analisi di azioni a titolo precauzionale in quanto tutti i dovuti collaudi erano già stati svolti al momento dell’apertura della scuola. Invece per il cantiere della materna, siamo consapevoli che sono già stati registrati alcuni problemi nei mesi scorsi che hanno richiesto una palificazione, già eseguita, per il consolidamento del versante verso via Fratelli Cervi. Sul posto i nostri tecnici, con l’ingegner Chiara Cantini, responsabile del settore lavori pubblici, che ha disposto un ordine di servizio rivolto alla direzione dei lavori e impresa: chiede di individuare le cause del cedimento". Bini aggiunge: "Abbiamo richiesto inoltre un aggiornamento del Psc da parte del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, così da procedere in sicurezza con la demolizione parziale della parte ceduta; il progetto di ricostruzione dello sporto di gronda anche in diverso e più leggero materiale in base al calcolo strutturale; compiere le verifiche sulle parti strutturali e non già completate ma che potrebbero aver subito danneggiamenti non visibili a seguito del cedimento e una verifica generale sulle strutture realizzate, report delle prove svolte, report sui materiali e sulle prove dei materiali. Chiediamo siano eseguiti tutti questi adempimenti al più presto, dopo tutto ciò, riteniamo che il cantiere possa riprendere e proseguire in sicurezza senza ulteriori problemi". Questo comporterà il rinvio del trasferimento dei bambini della scuola dell’infanzia, alloggiati fin dall’inizio in apposite strutture realizzate nel campo sportivo parrocchiale "Valentino Mazzola". La scuola dell’infanzia, con finanziamento iniziale di 3,5 milioni, fa parte del secondo stralcio che va a completare il polo scolastico del quartiere Peep-Pieve.