Cantiere poco sicuro. Impresa edile sospesa con multa da 5.500 euro

Aveva violato le norme di sicurezza, e per questo un’impresa edile è stata sospesa e dovrà pagare una sanzione totale di 5.500 euro.

A questo hanno portato gli accertamenti fatti dai carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro, che insieme all’Ispettorato Territoriale hanno sottoposto ad esame le attività di una ditte. Tutto ciò ha avuto luogo nell’ambito dell’operazione denominata ‘Safety First’, incentrata sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ad alto rischio d’infortunio. Un’accortezza più che mai importante, anche alla luce degli ultimi mesi che purtroppo hanno visto il susseguirsi di molti incidenti sul lavoro, alcuni tra i quali mortali. A ciascun episodio, come di rito, è seguita un’indagine per capire dove finisse l’accidentalità e iniziasse quindi la poca premura di certe regole. Resta il fatto che la prudenza, come si suol dire, non è mai troppa.

Il focus degli accertamenti dei carabinieri era mirato su cantieri relativi ad appalti pubblici, avviati per efficientamento e manutenzione straordinaria di opere infrastrutturali sulla rete stradale e ferroviaria. Così, a finire sotto la lente d’ingrandimento sono state due imprese, di cui una risultata irregolare.

Quest’ultima infatti è risultata non conforme alla normativa di sicurezza, nello specifico per la mancanza di protezioni per la caduta nel vuoto. Per questo l’impresa è stata sospesa, al fine di ripristinare le dovute condizioni di sicurezza per i lavoratori - cosa a cui la ditta ha provveduto a stretto giro.

Nel frattempo però l’impresa era già stata sanzionata per un totale di 5.500 euro; sono ancora in corso, tra l’altro, le verifiche delle posizioni contrattuali dei quattro lavoratori, tutti extracomunitari, trovati sul posto al momento del controllo.