Cantiere sospetto, i lavori vengono bloccati

Risultano formalmente bloccati i lavori di allestimento di un’area "abitabile" su un terreno situato in via Imbreto, alla periferia di Correggio, nei pressi dell’Oasi di Budrio. Nei giorni scorsi alcuni cittadini avevano segnalato alle autorità locali degli interventi di realizzazione di un "piazzale", dando l’impressione dell’allestimento di una "campina", che sarebbe stata l’ennesima sul territorio locale. La segnalazione ha subito attivato i controlli. Secondo quanto emerge, per ora sarebbero stato bloccati i lavori, in attesa di ulteriori approfondimenti da parte dell’autorità giudiziaria, che è stata interessata della questione. Non si esclude che nei prossimi giorni possa scattare un provvedimento di sequestro provvisorio dell’area, in attesa che i responsabili del terreno possano ripristinare la stessa area per riportarla alle condizioni precedenti i lavori, trattandosi appunto di terreno agricolo e non edificabile. Le autorità locali stanno raccogliendo i dati necessari per poter eseguire gli interventi in tempi brevi. I lavori eseguiti sul terreno di via Imbreto, non distante dal laghetto dell’Oasi a Budrio, sembrano essere finalizzati all’installazione di quattro spazi abitativi. Una situazione che ha da subito insospettito i residenti nella zona, gli stessi che hanno cominciato a chiedere informazioni agli uffici comunali. A Correggio sono presenti altre "campine", più volte al centro di polemiche politiche ma non solo. I residenti chiedono che gli accertamenti possano essere conclusi in tempi brevi, verificando pure che non vengano eseguiti ulteriori lavori non autorizzati.

Antonio Lecci