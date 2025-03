Cantiere vicino a scuola: le proteste

Troppo rumore dal cantiere edile situato accanto alle scuole medie di Novellara, a ridosso del centro storico. Un problema che viene lamentato da tempo e che ora viene evidenziato da una richiesta formale che alcuni genitori hanno inviato alla dirigenza dell’istituto scolastico, segnalando un enorme disagio che i ragazzi, ma anche diversi docenti, stanno vivendo proprio causa del persistente rumore prodotto del cantiere. Una situazione che viene definita "insostenibile", con sempre maggiori difficoltà a seguire le lezioni e a mantenere la concentrazione.

"Siamo certi che si stia lavorando tenendo conto del rispetto dei regolamenti per sicurezza ed emissioni acustiche – precisano i genitori – ma crediamo sia necessario effettuare degli accertamenti e verificare se siano possibili delle soluzioni che possano limitare il disagio finora sopportato dagli studenti e dai loro insegnanti. Forse non è la scuola a dover effettuare questa verifica, ma si può sempre sollecitare un intervento agli enti pubblici locali e all’impresa incaricata dei lavori per poter fare qualcosa".

Anche perché i lavori dovrebbero durare ancora a lungo, con il cantiere destinato a a spostarsi pure verso l’interno dell’edificio scolastico. E questo sta già destando parecchia preoccupazione. "Prevedendo la prosecuzione del cantiere – aggiungono i genitori – chiediamo che si possa valutare un piano per cercare di limitare il disagio al regolare svolgimento delle lezioni, garantendo sicurezza e salubrità negli ambienti educativi".

Antonio Lecci