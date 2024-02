Cantieri alle ex scuole di Casoni e al cimitero

Non solo si lavora al teatro Sociale di Luzzara. Un altro importante cantiere è quello attivo alle ex scuole a Casoni (foto), per riparazioni e rafforzamenti necessari dopo il sisma del 2012, per un costo di 230mila euro da finanziamenti regionali. Un intervento che permetterà di recuperare molti spazi coperti per l’uso polifunzionale del grande edificio situato in centro alla frazione, oltre che accanto al grande parco pubblico e al circolo. Entro breve dovrebbero concludersi i lavori al cimitero luzzarese, per un costo di quasi 350 mila euro. Si spera inoltre di poter vedere avviato pure il cantiere per i lavori di ripristino delle ex scuole elementari di Codisotto, annunciati già una decina di anni fa e non ancora avviati.