"Cantieri della scuola, alberi a rischio"

È meglio costruire una scuola nuova altrove e poi demolire quella esistente, o trovare una soluzione provvisoria esterna per poi tornare nella scuola ricostruita nello stesso punto, salvaguardando il parco circostante?

A Fabbrico ci sono diverse opinioni sul futuro della scuola d’infanzia XXVII Febbraio. L’attuale edificio di via Trento presenta infatti dei deficit tecnici.

Non potendo far convivere il cantiere con l’attività della scuola, si potrebbe ricorrere a prefabbricati mentre si ristruttura l’attuale edificio. Ma l’opzione più gettonata sembra essere quella di puntare su un edificio tutto nuovo, che il Comune vorrebbe realizzare nell’area ora destinata a parco accanto alla scuola. Poi, una volta effettuato il trasferimento nel nuovo fabbricato, la vecchia struttura verrebbe abbattuta per poter destinare quello spazio ad un nuovo parco.

Secondo i consiglieri di opposizione del Movimento civico per Fabbrico salvaguardare l’area verde dovrebbe essere una priorità, magari cercando una soluzione "esterna" per collocare la scuola durante i lavori di demolizione-ricostruzione, nello stesso punto. Anche perché, al termine delle operazioni previste ora dal Comune, ci si troverebbe di fronte a lungo periodo prima di poter ottenere un parco come quello esistente ora, dovendo ripiantare daccapo prato e alberi.

I consiglieri di opposizione suggeriscono una via alternativa, con la ricerca di un accordo per poter ottenere l’utilizzo provvisorio dei locali dell’ex scuola parrocchiale, che ora risulta in uso a una cooperativa sociale per l’accoglienza di migranti.

L’accordo scade a fine anno, potendo ipotizzare un successivo intervento di riqualificazione per ospitare la scuola d’infanzia. Questo permetterebbe di evitare la convivenza bimbi-cantiere durante le fasi dei lavori, salvaguardando anche l’attuale zona del parco.

Il progetto della nuova scuola prevede tre sezioni, uno spazio collettivo, una piazza, spogliatoi, depositi e uffici, oltre alla nuova cucina. È previsto un cotso totale di oltre due milioni e 600 mila euro, comprese spese tecniche, imprevisti e accessori.

