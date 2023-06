Cantieri e incidenti, traffico caos tra Campagnola e Correggio

Correggio (Reggio Emilia), 15 giugno 2023 - Non bastano i numerosi cantieri stradali aperti in un’area ristretta della Bassa. Ai disagi dovuti a strade chiuse, deviazioni su percorsi alternativi più lunghi, lunghi incolonnamenti negli orari di punta, si aggiungono anche gli incidenti, che aumentano i problemi. Come accaduto in mattinata a Campagnola, sulla Provinciale 30 all’incrocio con via don Mazzolari, dove si sta costruendo una nuova rotatoria, attesa da decenni per aumentare la sicurezza in quel tratto di strada. E in mattinata l’ennesimo scontro, stavolta tra un camion e un’autovettura. Per fortuna non risultano particolari conseguenze alle persone coinvolte, ma il disagio al traffico è stato notevole, in un orario di punta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Pianura reggiana per poter regolare il traffico e per eseguire i rilievi tecnici. E chi ha superato quell’intoppo, se diretto a Correggio, poco dopo si è ritrovato con un altro ingorgo, stavolta tra via Pio La Torre e via Modena, a Correggio, per uno scontro tra auto che ha rallentato la viabilità nell’orario di punta, al momento dell’uscita di tanti lavoratori delle imprese della locale zona industriale. E sul posto sono tornati gli agenti di polizia locale per rilievi e regolare il traffico. In questo periodo sono in corso cantieri per la nuova rotatoria sulla Provinciale 30 a Rio Saliceto, per la nuova rotatoria a Campagnola Emilia, per la sistemazione di via Ca de Frati tra Rio Saliceto e Fabbrico, per la riasfaltatura di un lungo tratto di via Reggiolo a Campagnola Emilia.