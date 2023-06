"Cantieri, la giunta farebbe bene a spiegare in un’assemblea"

"Il Comune dovrebbe organizzare un’assemblea pubblica, ascoltare i cittadini e spiegare le conclusioni a cui sono giunti gli attuali amministratori. I cittadini meritano risposte chiare, ufficiali e definitive fornite in sedi istituzionali, nell’interesse delle comunità". Lo chiedono i consiglieri di minoranza della lista ’Casina Futura’ (foto), intervenuti sulla situazione attuale dei cantieri del comune montano. Chiedono che l’amministrazione agisca rapidamente, scegliendo il modo e il luogo adeguati per farlo. I consiglieri dell’opposizione riferiscono delle preoccupazioni dei cittadini riguardo a ciò che dovrebbe essere l’ordinaria amministrazione: manutenzioni stradali incomplete, assenza di illuminazione stradale in alcune frazioni da mesi senza alcun ripristino, mancato rinnovo delle convenzioni per la gestione del verde, fermate del trasporto pubblico in condizioni di degrado e un governo del territorio sotto interrogatorio costante da parte dell’opposizione, che ha presentato diciassette documenti, tra mozioni ed interrogazioni, in poco più di un anno. "Oltre a queste problematiche – sostengono i consiglieri di minoranza - sorge un’altra serie di domande critiche legate ai cantieri: quelli aperti, quelli bloccati e quelli in procinto di aprirsi".

s.b.