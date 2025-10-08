Cantieri Pnrr: scuola e sanità al centro

Un comune che sta per cambiare volto. Sono infatti diversi i progetti finanziati dal Pnrr che interessano San Martino in Rio. Non solo gli interventi di digitalizzazione, innovazione e cultura, per migliorare i servizi ai cittadini con un investimento di 311 mila euro, ma anche cantieri per scuole ed edifici pubblici. Come l’ampliamento della scuola d’infanzia Aurelia d’Este, in modo da ottenere due sezioni d’infanzia e una Primavera, fino ad ora non presente in paese, con dormitorio, salone, magazzino e uffici, per un milione e 400 mila euro di finanziamento, con l’aggiunta di pannelli fotovoltaici per produrre energia, arrivando a un investimento totale che sfiora i due milioni e mezzo di euro.

C’è poi l’adeguamento sismico dell’asilo Peter Pan costato 300 mila euro, fino all’intervento di demolizione con nuova realizzazione della mensa scolastica della scuola elementare di via Manicardi, una struttura che potrà ora ospitare fino a duecento persone a tavola, nata sull’area in cui in passato si trovava la sala polivalente Arcobaleno, demolita due anni fa quando sono cominciati i lavori per il nuovo cantiere.

I pannelli solari installati sulla copertura alimenteranno le pompe di calore nei mesi freddi e i climatizzatori in quelli caldi. L’edificio adibito a nuova mensa scolastica sarà ovviamente collegato alla scuola, rappresentando inoltre un immobile ad energia quasi zero: una costruzione ad altissima prestazione energetica in cui il fabbisogno energetico è stato reso di fatto irrisorio.

Il Comune di San Martino in Rio ha poi previsto lo spostamento verso il plesso scolastico di via Manicardi e la graduale dismissione della scuola esistente, in favore della costituzione di un polo socio sanitario nell’area di via Rivone. Da aggiungere a questa serie di interventi anche il progetto della Casa della Comunità, che coinvolge direttamente l’Azienda sanitaria locale, per un investimento totale di oltre quattro milioni di euro.

Secondo le ultime previsioni la struttura dovrebbe essere pronta in autunno, per essere in grado di potenziare gli spazi necessari per assistenza e sanità. Per quanto riguarda gli altri interventi legati alle scuole e alla mensa si punta alla consegna delle opere entro la fine del 2025. Anno nuovo, città nuova sembra essere questo il motto di San Martino in Rio.

Antonio Lecci