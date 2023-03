Cantina Garibaldi: concerto mix ska e rock and roll

Stasera alle 20,45 alla Cantina Garibaldi, a Puianello di Quattro Castella, torna la musica dal vivo con Poisonivies & the Steady. Nata nel 2014 da un’idea di Antonella Tambakiotis e Wainer Rimondini, la band propone un divertente mix che parte dalle sonorità ska per poi spaziare nel rock and roll e nelle atmosfere dancefloor anni Sessanta. Al contrabbasso Wainer Rimondini, alla voce Antonella Tambakiotis (tatuatrice di successo con un passato artistico che va dalle illustrazioni per le fanzine dei centri sociali, a quello di modella di artisti del fumetto come Roberto Baldazzini e Franco Saudelli, fino ad attrice nel film Radiofreccia), Eleonora Pietri alla voce, Polly Partisan alla chitarra, Memphis al sax e Franz alla batteria.